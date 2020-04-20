Öğrencilerin ürettiği maskeler şoförlere dağıtıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği maskeler tır parkı sahasında bekleyen şoförlere dağıtıldı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın koordinesinde Silopi Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ve Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin atölyelerinde ürettiği maskeler şoförlere dağıtıldı. Şırnak İl Özel İdaresi Silopi tır parkında yapılan maske dağıtımına Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal katıldı. Kaymakam Işıktaş, Halk Eğitim Merkezi gönüllü utsa öğreticileri ve Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ürettiği maskeleri ücretsiz şoförlere dağıttı. Maske dağıtımı sırasında tır parkında araç değişimi bekleyen şoförlerin sıkıntılarını da dinleyen Kaymakam Işıktaş, "Silopi'de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizin ve Halk Eğitim Merkezinde çalışan usta öğreticilerimizin üretmiş olduğu maskeyi tır parkında bekleyen şoförlerimize dağıttık. İnşallah bundan sonrada ürettiğimiz maskeleri ihtiyaç olan kuruma, şoförlerimize ve vatandaşlarımıza dağıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Şoför Cengiz Ataman kız öğrencilerinin kendileri için maske üretmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.