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Öğretmenler ev ev dolaşıp öğrencilerine kitap dağıttı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde öğretmenler, ev ev dolaşıp öğrencilerine kitap dağıttı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde öğretmenler, ev ev dolaşıp öğrencilerine kitap dağıttı.


Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında öğrenciler evlerinde uzaktan eğitim görürken, Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gönüllü ve yönetici öğretmenler, öğrenciler için deneme, örnek soru gibi kaynak basımı yapıp merkez, belde ve köylerde ev ev dolaşarak dağıttı.


Öğrenciler de bu zor süreçte öğretmenlerini görmekten büyük mutluluk duyarken, emeği geçenlere teşekkür etti.

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