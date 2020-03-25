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Öğretmenlerden örnek davranış

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri, evinde televizyon olmadığı için uzaktan eğitimden faydalanamayan öğrenciye televizyon hediye etti.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri, evinde televizyon olmadığı için uzaktan eğitimden faydalanamayan öğrenciye televizyon hediye etti.


Korona virüs salgını nedeni ile okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler TRT ve EBA TV üzerinden eğitim almaya devam ederken, Uludere ilçesinde evinde televizyon olmadığı için derslerden uzak kalan öğrencinin yardımına öğretmenleri koştu. Uludere Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli öğretmenler, başarılı öğrenciye televizyon hediye etti. Öğrenci ve ailesi öğretmenlere teşekkür etti.

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