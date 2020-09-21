Okul müdürü öğrencilerini palyaço kıyafeti giyerek karşıladı

Hilal beldesinde bulunan Gülbahçesi Anaokulu Müdürü Büşra Gümüş, yeni eğitim öğretim döneminin ilk gününde öğrencilere sürpriz yaptı. Müdür Gümüş, palyaço kıyafeti giyerek öğrencileri karşıladı. Daha sonra öğrencilerin ateşini ölçen Gümüş, el temizliklerini de sağladıktan sonra öğrencileri sınıflara aldı. Gümüş, öğrencilerle hijyen konulu belgesel izledikten sonra çocukları sosyal mesafe ve maske kuralına uygun bir şekilde dışarı çıkartarak oyun oynadı.

Yeni eğitim öğretim döneminin bugün başladığını aktaran Büşra Gümüş, kendilerinin de en az çocuklar kadar heyecanlı olduğunu söyledi. Gümüş, "2 hafta öncesinden Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle hijyen çalışması gerçekleştirdik. Hijyen, maske, sosyal mesafe kurallarını dikkate alarak okullarımızı açtık. Çocuklarımız için rengarenk balonlar uçuracağız bu etkinliklerimizle öğrencilerimizi eğlenceli bir şekilde karşılamış olacağız. Eğitimin sağlık çerçevesi içerisinde devam etmesini diliyoruz. Öğrencilerimizden ayrılmak istemiyoruz, bugün kavuştuk umarım bu şekilde devam edebiliriz" dedi.