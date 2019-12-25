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Organlarını bağışlayan vatandaşlara teşekkür belgesi

Şırnak’ın Uludere İlçe Kaymakamlığı tarafından organlarını bağışlayan vatandaşlara, teşekkür belgesi verildi.

Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamlığı tarafından organlarını bağışlayan vatandaşlara, teşekkür belgesi verildi.


Uludere genelinde başlatılan organ bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Onlarca bağışın ardından Kaymakam Solmaz, organlarını bağışlayan vatandaşlara teşekkür belgesi verdi.


Kaymakam Solmaz, Sağlık Bakanlığının organ bağışı kampanyasına katılan vatandaşlara teşekkür belgesi takdim ettiklerini söyledi. Kaymakam Solmaz, "Organ bağışında bulunan vatandaşlarımızı Devlet Hastanesi yönetimiyle birlikte kaymakamlık makamımızda ağırlamak onur verici. Organlarını bağışlama kararı alan vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Yeniden hayat bulmayı bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

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