Oto sanayilerde yasak öncesi büyük yoğunluk

Şırnak'ın Cizre ilçesinin Yeni Küçük Sanayi Sitesinde yasak öncesi aşırı yoğunluk yaşanıyor.

İçişler Bakanlığının yayınladığı tam kapanma genelgesiyle birlikte oto sanayilerinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Oto tamircileri çoğu müşteriyle yoğunluk nedeniyle ilgilenemiyor. Oto tamirciler tamiri uzun olan araçları sanayide bekletip iftardan sonra sabah namazına kadar çalışarak bitirdiklerini söyledi. Agit otomotiv sahibi Agit Kanat, “11 yaşından beri tamirciyim 2014'ya kadar başka işletmelerde çalıştım 2014'dan sonra yeni sanayide kendi işletmemi açtım. İlk defa böyle bir yoğunluk yaşıyoruz. Tam kapanma kararının alınmasıyla özellikle uzun yola memleketlerine gidecek olan vatandaşlar araçlarının eksiklerini gidermeye geliyorlar işletmemizde 12 eleman sabah namazına kadar çalşıyoruz ona rağmen bir çok müşterimizle ilgilenemiyoruz. Tamiri uzun süren araçları yanımızda bir gün bekletip iftardan sonra yapmaya başlıyoruz" dedi.