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(Özel) Sağanak yağış Beytüşşebap'ta hayatı felç etti

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı yağışlar hayatı felç etti.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı yağışlar hayatı felç etti. Sağanak yağışla birlikte tepelerdeki karların erimesi ile Habur Çayı'nın debisi yükseldi.


Beytüşşebap ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle eriyen kar suyu Habur Çayı'nın debisini yükseltti. İlçeye bağlı Ayvalık köyünde iki iş yerini su bastı. Vatandaşlar su biriken iş yerlerinin önünü temizlerken, sürücüler su birikintileri nedeni ile ilerlemekte güçlük çekti.


İlçede yağışların aralıklarla devam edeceği belirtildi.

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