İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Palyatif Bakım Merkezi yenilendi

Şırnak’ın Cizre İlçe Devlet Hastanesi’nde bulunan Palyatif Bakım Merkezi, Cizre Belediyesi’nin katkıları ile yenilendi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Devlet Hastanesi'nde bulunan Palyatif Bakım Merkezi, Cizre Belediyesi'nin katkıları ile yenilendi.


Cizre Devlet Hastanesi'nde bulunan Palyatif Bakım Merkezi, kayyum atanan Cizre Belediyesi'nin katkıları ile yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Yenilenen bakım merkezinin açılışına Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, ilçe protokolü ve hastane çalışanları katıldı. Bakım merkezinde incelemelerde bulunan Kaymakam Arıcan, burada bulunan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.