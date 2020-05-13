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Pancar toplamak için dağı tırmanıp kilometrelerce yürüyorlar

Şırnak’ta baharın gelişiyle beraber vatandaşlar pancar toplamaya başladı.

Şırnak'ta baharın gelişiyle beraber vatandaşlar pancar toplamaya başladı. Yüksek rakımlı dağlara tırmanıp pancar toplayan vatandaşlar, topladıkları sebzeleri satarak geçimlerini sağlıyor.


Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı ile Marinus, Hale ve Faraşin yaylalarında ilkbahar aylarında yetişen pancarlar vatandaşların geçim kaynağı oldu. Güneyyaka, Beşağaç köylerinde yaşayan vatandaşlar, yüksek rakımlı dağlara tırmanarak gün boyu pancarları topluyor. Kilometrelerce yol yürüyen vatandaşlar, topladıkları pancarları satarak aile geçimine katkıda bulunuyor.


Pancar toplayan vatandaşlardan Temer Öter, yıllardır geçimini pancar satarak sağladığını söyledi. Öter, "İlkbahar aylarında bağlarda pancar oluyor. Her yerden ilçemize geliyorlar, burada pancara gidiyoruz. Topladığımız pancarları Şırnak ve Cizre ilçesinde satıyoruz" dedi.

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