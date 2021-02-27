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Pence Kaplan Harekatı'nda şehit olan güvenlik korucusu toprağa verildi

Pençe Kaplan Harekatı’nda görevli güvenlik korucusu geçirdiği kalp krizi sonrası şehit oldu.

Pençe Kaplan Harekatı'nda görevli güvenlik korucusu geçirdiği kalp krizi sonrası şehit oldu. Şehidin naaşı köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.


Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde güvenlik korucusu olan 5 çocuk babası Abdullah Aydemir gönüllü olarak gittiği Kuzey Irak sınırındaki Pençe Kaplan Harekatı'nda nöbet esnasında kalp krizi geçirdi. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Aydemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Şehit olan güvenlik korucusu Abdullah Aydemir'in ailesine acı haberi komutanlar verdi. Bugün Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesine helikopterle getirilen şehidin cenazesi belde meydanında binlerce kişinin katımlıyla düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze töreninde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken okunan öz geçmişin ardından şehidin naaşı aile mezarlığında defnedildi.


Törene Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Şırnak 23'üncü piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Tamer Bilecan, Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hasan Erbağ, Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Şehidin ailesine ay yıldızlı Türk bayrağı hediye edildi. Defin işlemlerinin ardından taziye çadırı kuruldu.

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