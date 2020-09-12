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Pençe-Kaplan Operasyonunda yaralanan güvenlik korucularına ziyaret

Şırnak’ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek ve Uludere Jandarma Merkez Komutan Vekili Yüzbaşı Yunus Göl, terör örgütü PKK ile girilen çatışmada yaralanan güvenlik korucularına ziyarette bulunup geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şırnak'ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek ve Uludere Jandarma Merkez Komutan Vekili Yüzbaşı Yunus Göl, terör örgütü PKK ile girilen çatışmada yaralanan güvenlik korucularına ziyarette bulunup geçmiş olsun dileklerini iletti.


Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz beraberindekilerle birlikte Pençe-Kaplan operasyonunda PKK terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma sonucu yaralanan güvenlik korucularını evlerinde ziyaret etti. Kaymakam ve beraberindeki heyet güvenlik korucularına geçmiş olsun dileklerini iletti.


Çatışmada yaralanan güvenlik korucularından İbrahim Babat'ın tedavisi hastanede devam ederken, Necmettin Benek, Deham Bilen ve Metin Benek ise hastaneden taburcu edilerek evlerine gönderildi.

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