Pençe-Şimşek şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Şimşek Harekatı'nda el yapımı patlayıcının infilak olması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Sözleşmeli Piyade Er Fırat Güner, düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Şimşek Operasyonu'nda bölücü terör örgütü PKK mensuplarının tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin cenazeleri helikopterle önce Şerafettin Elçi Havalimanı'na, ardından uçakla memleketlerine uğurlandı. Evli olan şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın (24) naaşı Konya'nın Ereğli ilçesine, bekar olan Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in (23) naaşı ise Hatay'ın Altınözü ilçesine gönderildi.

Şırnak'taki törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Valisi Osman Bilgin, komutanlar ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı.