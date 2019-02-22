PFDK'dan Cizrespor Teknik Direktörü Yusuf Tokuş'a 3 maç ceza

Lig 3. Gurup'ta yer alan Cizrespor'da Teknik Direktör Yusuf Tokuş'a Serik Belediyespor maçında hakeme yönelik fili müdahale ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeni ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 resmi maçtan men cezası verildi.

PFDK, 17 Şubat 2019 tarihinde Serik Belediyespor maçı ve sonrasında yaşanan saha olaylarında gözlemci ve hakem raporlarını inceleyip karara bağladı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

"21 Şubat 2019 tarih ve 56 sayılı toplantısında almış olduğu kararda 17 Şubat 2019 tarihinde oynanan Serik Belediyespor - Cizrespor Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Serik Belediyespor'a takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Serik Belediyespor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Cizrespor Kulübü idarecisi Tuncay Koçin'in, 17 Şubat 2019 tarihinde oynanan Serik Belediyespor-Cizrespor müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 75 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Cizrespor Kulübü antrenörü Yusuf Tokuş'un, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odası ile yedek kulübesine giriş yasağı ve bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."