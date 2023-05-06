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Pikniğe giden genç Dicle Nehri'nde kayboldu

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyünde pikniğe giden genç, Dicle Nehri’nde kayboldu.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyünde pikniğe giden genç, Dicle Nehri'nde kayboldu. Ekiplerin genci arama çalışmaları devam ediyor.


Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyünde pikniğe giden ve daha sonra nehre giren Diyar Güzel, akıntıya kapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin genci arama çalışmaları devam ediyor.

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