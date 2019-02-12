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PKK'lı teröristlerin kullandığı 35 mağara tespit edildi

Şırnak’ın İdil ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda PKK’lı teröristlerin kullandığı 35 doğal mağara tespit edildi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 35 doğal mağara tespit edildi. Tespit edilen mağaralardan 12 tanesi kullanılamaz hale getirildi.



Şırnak'ın İdil ilçesi Sarıköy ve Oyalı köyleri kırsalı Bagok bölgesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 3 Polis Özel Harekat timinin ortaklaşa düzenlediği Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi operasyonunda terör örgütü PKK tarafından geçmiş dönemlerde kullanıldığı değerlendirilen 35 doğal mağara tespit edildi. Tespit edilen mağaralardan 12 tanesi kullanılamaz hale getirildi.



Operasyon sırasında ayrıca bölgede bulunan 19 vatandaşın kimlik sorgusu yapıldı. Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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