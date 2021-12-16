Polis intihar girişiminde bulunan genci ikna ederek kurtardı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç, bir binanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri, yoğun çabalar sonucu genci ikna ederek çıktığı binadan indirdi.

Cizre ilçesi Nurullah Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatı katına çıkan genç, intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan gencin psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, polis ekipleri yoğun uğraşlar sonucu genci ikna ederek aşağıya inmesini sağladı.

Öte yandan çevredeki vatandaşlar film izler gibi olan biteni izledi. Genç, sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.