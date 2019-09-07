Polis teşkilatı, 'Avuçlarımızın içindeki gelecek' isimli projesini hayata geçirdi

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü çocukları ve gençleri PKK'nın elinden kurtarmak için bir proje hayata geçirdi. Projenin ilk ayağı dün başladı.

'Avuçlarımızın içindeki gelecek' projesinin amacının bölgede görev yapan öğretmenlere terör konusunda bilgi vermek ve bilinçlendirmek, ilçede bulunan kolluk kuvvetlerinin 7/24 yanlarında olduğunu ve her koşulda destek vereceğinin bilinmesi gerektiği belirtildi. Kolluk kuvvetleri arasında iletişim kanallarını açmak ve okullarda çocuklara vatan millet ve bayrak sevgisini aşılamak için yapılacak faaliyetlerde fikir vermek için projenin ilk adımı atıldı. İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun proje hakkında bilgi verdi. Olgun, "Bilindiği üzere Beytüşşebap ilçemiz gerek sosya-kültürel yapısı ve gerekse coğrafi yapısı nedeniyle yıllarca PKK terör örgütünün faaliyetlerinin en çok hedef aldığı Güneydoğu Anadolu Bölgemizde kalan bir ilçemizdir. Son yıllarda yapılan etkili terör operasyonları, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın PKK terör örgütünün gerçek yüzünü görmesi ve bölgede bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının etkin çabaları ile bölgemizde terör örgütünün beli kırılmış, yapılan çalışmalar ve Allah'ın yardımı ile son üç yıldır hemen hemen PKK'nın ve yandaşlarının ilçemiz dahilinde faaliyeti ve eylemi olmamıştır. Fakat terör denen şey virüs gibidir. Eğer vücudumuzu yeterli besleyemezsek, egzersiz yapmazsak vücut zayıf düşer ve vücudu hasta eder. Terör örgütleri de virüs gibi olduğundan bu bölgede görev yapan biz kamu görevlileri sürekli terör virüsüne karşı vatandaşlarımızı bilgi ve sevgi ile beslemeli onlara her konuda elimizden geldiğince destek olarak onları terör belasından uzak tutmaya çalışmalıyız. Bu nedenler ile öğretmenlerimize terörle mücadelede büyük görevler düşmektedir. Ülkemizin geleceğinin teminatı olan çocuklarımıza milli beraberlik vatan duygusu ve bayrak sevgisi ilk olarak sosyalleştikleri okullarımızda verilmesi, ruhlarına işlenmesi ve gelecekte ülkemize hayırlı bir vatandaş olarak yaşamlarını sürdürmeleri öğretmenlerin çaba ve gayretleri ile olacaktır. Kaymakamımız İsmail Pendik ve İlçe Belediye Başkanımız Habib Aşan'ın destekleri ile ilçe milli eğitim ve ilçe emniyet amirliğinin katkıları ile bu proje hazırlanmıştır. Bu projenin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, bu vesile ile tüm şehitlerimiz ve gazilerimizi minnetle anarak, şükranımı arz ediyorum" dedi.

İlçede bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda projenin tanıtımı yapıldı. Projede bölge halkı terör örgütü ve uzantılarına karşı mücadele eden güvenlik güçleriyle ortaklaşa çalışacak. Projeden amacın ilçede eğitim veren milli eğitim müdürlüğüne bağlı öğretmenlerin PKK/KCK ve FETÖ/PDY gibi terör örgütlerine karşı bilgilendirmek, yeni atanan öğretmenlere ilçenin jeopolitik, sosyolojik ve kültürel durumu hakkında bilgi vermek, ilçe yakın tarihinde meydana gelen terör olayları hakkında bilgilendirmek, herhangi bir terör olaylarında izlenecek hareket tarzı hakkında bilgilendirmek, eğitim gören öğrencilerin terör örgütlerinin tuzağına düşmemesi için izlenmesi gerekenlerin öğretmenlere terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri hakkında bilgilendirmek, terör örgütünün propagandasının ve sempatizanlığın önüne geçilmesini sağlamak, ilçe kolluk kuvvetleri olan polis ve jandarma ile öğretmenler arasında iletişim kanalları oluşturmak ve iletişimin sürekli açık tutulmasını sağlamak, kurumlar arası iletişimi ve dayanışmayı arttırarak, öğrencilerin ve dolaylı olarak da ailelerini terör örgütünün tuzaklarından kurtarmak, milli eğitim müdürlüğüne bağlı okullardaki öğretmenleri eğitim verdikleri öğrencilere milli duyguları aşılamak ve vatan, bayrak, millet aidiyetini nasıl geliştireceklerine dair örneklerle eğitim vermek olduğu belirtildi.