Sağlık Müdürü Altın, Silopi'deki sağlık kurumlarında incelemede bulundu

Şırnak İl Sağlık Müdürü Suat Altın Silopi'de sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu.

Hastane yetkilileri tarafından karşılanan Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Suat Altın, acil servis, poliklinik hizmetlerini değerlendirerek ayakta hasta ve MHRS muayene süreleri, radyoloji görüntüleme ve gün süreleri hakkında yetkililerden ve çalışanlardan bilgi aldı. Sağlık çalışanları ile sohbet eden İl Sağlık Müdürü Altın ziyaretinin sonunda hastane yönetimi ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda sorunların çözümüne yönelik yol haritası belirlendi.

Hastane ziyaretinin ardından İl Sağlık Müdürü Suat Altın ilçe ve bağlı köylerde sağlık tesislerine ziyarette bulundu. Altın, Buğdaylı Aile Sağlığı Merkezi, Silopi 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Silopi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ek hizmet binası inşaat alanı ve Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Sağlık yöneticileri ile beraber sunulan sağlık hizmetlerini değerlendirmesi yapan Altın, inşaatı devam eden Silopi Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek hizmet binası inşaatı son durum hakkında bilgi aldı. Ziyaretlerde eksikliklerin tamamlanması için yol haritası belirlendi.