Sağlık-Sen Cizre'de Tıbbi Sekreterler Gününü kutladı

Hastanelerde hizmet sunumunun önemli bir parçası olan Tıbbi Sekreterler için "29 Kasım Dünya Tıbbi sekreterler günü ve haftası" nedeniyle Sağlık-Sen Cizre Temsilciliği tarafından Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde program gerçekleştirildi.

Sağlık-Sen Cizre Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen programda Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Hıdayettulah Erzen, Hastane İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Gıyasettin Ucaş, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Derya Güven, Başhekim Yardımcıları Op. Dr. Serdar Monis ve Dr. Muhammed Hamdin Şirip, Cizre Ağız Diş Merkezi Başhekimi Dt. Cihangir Tüzün, Cizre Ağız Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Usam Munis, sağlık memurları, hemşireler ve tıbbi sekreterlerin katılımıyla "Dünya Tıbbi Sekreterler Günü" kutlandı.

Hastanede görev yapan Tıbbi Sekreterlere yönelik düzenlenen kutlama programında kısa bir konuşma yapan Hastane İdari ve Mali Hizmetler Müdürü ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş,“Ülkemizin her köşesinde, sağlık camiasının en önemli mesleklerinden birisi olan Tıbbi Sekreterlik görevini her türlü özveriyle, sabırla, hoşgörüyle icra eden arkadaşlarımızın 29 Kasım Tıbbi Sekreterler Günü'nü kutluyoruz. Gece gündüz demeden meslek sevgisinin verdiği yüksek enerji ile çalışan fedakâr, cefakâr, çalışkan sağlık çalışanı arkadaşlarımıza iyi çalışmalar diliyoruz. Sağlık-Sen ailesi olarak özlük hakları ve kazanımlarının takipçisi olacağız” dedi.

Ucaş, “Şırnak genelinde çalışan sağlıkçı tüm meslek çalışanları büyük bir özveriyle çalışırken kamuda oluşan olumsuzluklar nedeniyle tüm sağlık çalışanları hak ettikleri değeri ve ücreti alamıyorlar. Bu nedenle sürekli ayrıştırmalar yerine birleştirici olmalıyız ve sağlığın bir ekip işi olduğunu bilinci ile tüm çalışanlarınızın hak ettikleri değerlere kavuşmaları ve görmeleri temennisi ile günlerini en içten dileklerimle kutlarım” diye konuştu.

Program, alkışlar eşliğinde pasta kesilip, hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile sona erdi.