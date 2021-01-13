Sağlık-Sen Silopi Devlet Hastanesi iş yeri temsilciliğine Karaaslan getirildi

Şırnak'ın Silopi İlçe Devlet Hastanesinde kısa bir süre önce tayin olması nedeniyle boşalan Sağlık-Sen iş yeri temsilciliği görevine Doğan Karaaslan getirildi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı tarafından Silopi Devlet Hastanesi iş yeri temsilciliğine getirilen Doğan Karaaslan, görevlendirme belgesini Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal ve Silopi ilçe temsilcisi Hasan Ökten'den aldı. Karaaslan'a görev belgesini tevdi eden Anmal, ülke genelinde olduğu gibi özellikle bölgede de demokratik sendikacılık anlayışının Memur-Sen'in kurulması ile birlikte aktif hala geldiğini söyledi. Anmal, "Bugün burada kısa bir süre önce boşalan Silopi Devlet Hastanesi iş yeri temsilciliğine Doğan Karaaslan kardeşimizi yönetim kurulumuzun oy birliği ile seçmiş bulunmaktayız. Bu görev zor bir görev olmakla birlikte ayni zamanda STK'ların önemi çok da büyüktür. Özellikle kamu kurumlarında da legal olarak örgütlenme sendikalarla oluyor. Önemli olan her türlü haksızlığa karşı göğüs gerip haksızlığa uğrayan kamu görevlilerin hakkını hukuk zemini içerisinde savunup ve oluşabilecek haksızlıkları engellemektir. Biz Sağlık-Sen ve Memur-Sen ailesi olarak özelde üyemiz ve kamu görevlilerin hakkını savunurken genelde ise ülkemizin ve milletimizin çıkarı ile dünya genelinde haksızlığa uğrayan ve zulüm altında inleyen tüm insanlığı savunmak ve zulme karşı duruşumuzu göstermektir. Bizlerin önemli özelliği budur" dedi.

Silopi Devlet Hastanesi iş yeri temsilcisi Doğan Karaaslan ise üstlendiği görevin bilinci ile birlikte görev yapacağını belirterek Silopi Devlet Hastanesi çalışanlarının yanında onlarla birlikte yola devam edeceğini söyledi.