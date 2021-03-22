Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Yalçın, İdil Kaymamı Özsoy ile görüştü

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy'u ziyaret etti.

İdil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Refik Özsoy ile makamında görüşen Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, ilçede yapılması muhtemel projeler ve korona virüs ile mücadelede kentin düşük riskli il olmasına yapmış olduğu katkıdan dolayı İdil sivil toplum kuruluşları adında bir plaket takdim etti.

Ziyaretlerinden dolayı Yalçın'a teşekkür eden Kaymakam Özsoy, "İdil'de güzel bir birlikteliğe sahibiz. STK'larımızla da uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu anlamda İdil için çok önemli yatırımları hayata geçirdik. Doğal gaz, çarşı merkezi Sanat Sokağının yeni taşlarla döşenmesi, Aşağı Mahallenin parke taşlarıyla döşenmesi, Sanayi Sitesinin temelinin atımı için resmi girişimlerin üç ay gibi süre zarfında biteceği ve önümüzdeki günlerde yapacağımız imar revizyonu ile kat sayısının artırılması ile İdilli iş adamlarının ilçede yatırım yapmalarına fırsat sağlamış olacağız. Kapımız halkımıza, tüm sivil toplum kuruluşlarımıza ve oda başkanlarımıza sonuna kadar açıktır. İstişare, fikir alışverişlerine her zaman ihtiyacımız var. Kimseyi kırmadan gönül belediyeciliğine devam ediyoruz" dedi.

Yalçın da ilçede gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi. Yalçın, "Gerek doğal gaz, gerekse imar revizyonu ve inşaat izni gibi yatırımları çok önemli görüyor, tebrik ediyoruz. Şehrin geleceğine yönelik özellikle yapılan imar revizyonundan kat sayısının artırılması gibi hizmetleri çok önemli görüyoruz" diye konuştu.