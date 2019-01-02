Sağlık-Sen Şırnak Şubesi yöneticilerinden 112 istasyonları ve komuta merkezine ziyaret

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal beraberinde Şube Başkan Yardımcısı Selim Taşar ve Şırnak Devlet Hastanesi Sağlık-Sen İş Yeri Temsilcisi Tahir Akkuş ile birlikte sağlık çalışanları çalıştıkları birimlerde ve bölgedeki kar yağışı nedeniyle olağanüstü şartlar altında teyakkuzda çalışarak, 112 istasyonları gelen çağrılara yönlendiren Şırnak 112 komuta merkezinde görevli personelleri ziyaret edip, geçmiş yılın muhasebesi ve 2019 yılından beklentileri ile ilgili görüş alış verişinde bulunuldu. Ziyarette sendikanın çalışmaları ile ilgili sağlık çalışanları ile bilgi alışverişinde bulunan Sağlık-Sen Şırnak şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal, “Bölgemizdeki kar yağışı nedeniyle teyakkuzda olan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek büyük bir çaba ve özveri ile çalıştıklarını her gün gördüğümüz gibi bu günde onların bu azimli çalışmalarına şahitlik ettik. Çoğu istasyonlarda uzun süre istasyon kapılarında beklememize rağmen Vakadan vakaya koşmalarından dolayı bazı sağlık çalışanlarımızı istasyonlarda göremedik. Herkes sıcak evlerinde hayatlarını idame ederken onlar karın geçit vermeyerek yolda kalanın kurtarıcı meleği gibi her türlü zorluğa rağmen çalışan sağlıkçılardır” dedi.

Anmal, “Onlar her hangi biri kazada yaralanıp acilde yarasını sararken iltifat yerine her türlü azarı işitip duymazlıktan gelen acilin beyaz melekleri sağlıkçılar olduğunu ifade ederek devletimizin sosyal devlet gereksiniminden yola çıkarak halkımıza en iyi hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti vererek devletimizi en iyi ve doğru şekilde temsil etme gayretinde olan tüm sağlık çalışanlarını yeni yılı sağlıkla geçirmeleri temenni ediyorum. Sağlık-Sen olarak biz, asla sorunlardan beslenmeyi seçmeyiz. Sorunlardan beslenmek kolay olandır. Hal bu ki biz kolay olanı değil, doğru ve zor olanı yapmaya çalışan bir sendikayız. Doğru olan çözüme paydaş olmaktır. Biz şimdiye kadar ürettiğimiz çözümlerle yeni bir ufka boy attık Uzaktan bağırarak birilerini suçlayarak mağduriyetin giderilemeyeceğini düşünüyoruz. Bizim sendika olarak yaptığımız budur. Bizim iyi niyetli gayretlerimizi anlamakta zorlanan ve art niyet arayan olursa, bu bizim sorunumuz değil. Biz yine de başarılı olmaları için dua ederiz” diye konuştu.

Emek mücadelesi açısından zor bir yılı geride bıraktıklarını anlatan Anmal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bütün varlığımızla, emanetini yüklendiğimiz sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın hakları için mücadele ettik. Çalışma alanlarımızda yaşadığımız sorunları, teşkilatımızla bütünlük içinde ülke gündemine başarıyla taşıdık. Sendikal mücadeleyle ve dayanışmayla nelerin başarılabileceğini gösteren güzel kazanımlar elde ettik. Emeğimiz için, ülkemiz için her zaman en iyi olanı diliyor ve bu uğurda mücadele veriyoruz. Gerek emeğimiz, gerek ülkemiz için büyük hedeflere, büyük umutlarla ve azimle ilerliyoruz. Büyük hedefler için büyük bedelleri göze almamız gerektiğini hatırlatan nice badireleri birlikte aşıyor, birlikte pişiyoruz. Birlik olduğumuz sürece, sendikal mücadelemiz asla sonuçsuz kalmayacak bunu biliyoruz. Sendikal mücadelede sonuç almak ne kadar önemli ise, o sonuca ulaşma sürecinde verilen mücadeledeki kararlılığın da o kadar önemli olduğunu yaşayarak öğreniyoruz. Biliyoruz ki, Sağlık Sen'in birlikten doğan gücü, emanetini yüklendiğimiz üyelerimizin ve yüz binlerce sağlık ve sosyal hizmet çalışanının hukukunun teminatıdır. Çalışanların hukukuna halel getirecek hiçbir keyfiyet, Sağlık-Sen çatısı altında yaşanmadı, bundan sonra da yaşanmayacaktır. 2019 yılına Sağlık-Sen teşkilatı temsil ettiği kitlenin yüksek inanç ve güveniyle girmektedir. Bu ağır mesuliyeti Allah'ın yardımı ve fedakâr ve samimi teşkilatımız sayesinde layıkıyla taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz. Sağlık-Sen teşkilatı olarak 2019 yılını sağlık emeğinin sorunlarının konuşulduğu ve çözüm bulduğu bir yıl olarak tarihe geçmesi için bütün gücümüzle çalışacağız.”