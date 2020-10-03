Sağlık-Sen Şırnak Şubesinden Kızılay'a kan bağışı desteği

Korona virüs sürecinde kan stoku azalan Kızılay'a Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Şırnak Şubesi üyeleri hem kan verdi hem de kan bağışı çağrısında bulundu.

Sağlık-Sen Şırnak Şubesi üyeleri Cizre'de Orhan Doğan Caddesinde kurulan kan bağış aracına giderek bağışta bulundu. Kan bağışı, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en önemli noktalarından biridir sloganıyla harekete geçen Sağlık-Sen Şırnak Şubesi üyeleri Cizre hükümet konağı önünde kurulan Kızılay kan bağış aracına giderek kan bağışında bulundu. İnsan olmanın gereklerinin biri de ihtiyaç sahibi insanların yardımına koşmak olduğuna vurgu yapan Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Ucaş, sendika olarak bu sorumluluk bilinci içerisinde hareket ederek çok sayıdaki üyeleri ile kan bağışında bulunduklarını söyledi. Başkan Ucaş, "Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Kan, kaynağı insan olan ve elde edilmesi için başka alternatifi olmayan bir tedavi aracı. Dünyada her 15 saniyede bir kişinin kana ihtiyaç duyduğunu biliyor muydunuz? Biz biliyoruz ve Kızılay‘a kan bağışlıyoruz. Kan ver, insan hayatına can ver. Covid-19 nedeniyle kan stoğu azalan Kızılay için ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kan bağışı ile destek sunduk" dedi.