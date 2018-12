Sağlık-Sen'den acil sağlık çalışanlarına ziyaret

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal ve beraberindeki sendika yetkililerle birlikte, İdil 112 Acil Sağlık Hizmetlerindeki sağlık çalışanları ziyaret edilerek, acil sağlık hizmetlerinin daha iyi hizmet verilmesi ve acil sağlık hizmetlerinde çalışan sağlıkçıların sahada yaşadıkları sorun ve sıkıntıları istişare etmek için acil sağlık hizmeti çalışanları bir araya geldi. Anmal, sağlık çalışanları ile birlikte çözüm önerilerini masaya yatırarak alınması gereken önlemleri rapor etmeye İdil'de devam etti.

Bölgede sağlık hizmeti sunulması İçin son günlerde yapılan yatırımlar ciddi bir şekilde sağlık hizmetin kaliteli bir şekilde vatandaşa yansımasını gözlemlediklerini belirten Anmal, “Acil sağlık hizmetlerinde çalışanlar genel bir sorunu bölgemizde yaşanan maddi kayıplar ve barınma imkanları nedeniyle ciddi sorunlar yaşanıyor. Son günlerde bazı ilçelerimizde yapılan modern 112 istasyonların hastane bahçelerinde de yapılması gerektiğine ve komuta merkezinde çalışanların profesyonel meslek mensuplarından olması gerektiğini, döner sermayelerin de yaşanan düşük ve personel arasındaki adaletsiz dağılması sağlık çalışanları için büyük bir sorun haline geldiğini görmekteyiz. Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Bu ekibin arasında her türlü işleyişte ve ödemede adaleti sağlayarak ondan hizmeti beklemeliyiz. Yetkililerden isteğimiz ve biran önce çözüme kavuşması gereken döner sermaye adaletsizliği. Her istasyonun kendine özel bir binasının yapılması, hastane istasyonlarında bir 112 Acil Sağlık Hizmeti olarak hizmet verdiğinden her türlü iş ve işlemlerde 112 başhekimliğe bağlı hizmet sunumundan dolayı onlara da modern İstasyon binaların yapılması gerekiyor. Çevre illere yapılan ve yersiz olduğuna inanılan sevklerin komisyonlar tarafından değerlendirerek eğer gerçekten yersiz yapılan bir uygulama varsa gerekli önlemin ivedilikle alınması gerekiyor” dedi.