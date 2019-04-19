İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Sağlık-Sen'den Başverimli Belediye Başkanı Tatar'a tebrik ziyareti

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı yönetimi, yerel seçimlerde AK Parti’den aday olarak Şırnak’ın Silopi ilçesi Başverimli Belde Belediye Başkanı seçilen Medeni Tatar’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı yönetimi, yerel seçimlerde AK Parti'den aday olarak Şırnak'ın Silopi ilçesi Başverimli Belde Belediye Başkanı seçilen Medeni Tatar'a tebrik ziyaretinde bulundu.


Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar'ı makamında ziyaret edip tebrik ve hayırlı olsun dileklerini ileten Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal, beldede belediye hizmet binasının olmamasından dolayı yaşanan sıkıntıları gözlemlediklerini söyledi. Anmal, "Ama başkanımızın yapacağı girişim ve hizmetlerle hem belde gelişecek hem de belde halk hizmet binasına kavuşacak. Biz sivil toplum örgütü olarak kamu görevlilerimizin yararına olan her şeyi desteklemekle birlikte gerek sosyal gerekse istihdam alanlarında kolaylaştırma yolunda Başkanımıza desteklerimizi esirgemeyeceğiz. Bu anlamda Başverimli Belde Belediye Başkanımız Medeni Tatar'ı bir kez daha tebrik eder görevinde üstün başarılar dilerim" dedi.


Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili ve üyelerine teşekkür etti.


Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal'ın yapmış olduğu ziyarete Şube Başkan yardımcıları Gürgün Günel ve Sefer Göktaş ile Silopi İlçe Başkanı Hasan Ökten, Silopi Devlet Hastanesi iş yeri temsilcisi Seyfettin Budak ve ilçe yönetimi ile sağlık çalışanları da eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.