Sağlık-Sen'den Çalışkan Belde Belediye Başkanı Tosun'a tebrik ziyareti

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı yönetimi, yerel seçimlerde AK Parti'den Şırnak'ın Silopi ilçesi Çalışkan Belde Belediye Başkanı seçilen Nadir Tosun'a tebrik ziyaretinde bulundu.

Çalışkan Belde Belediye Başkanı Nadir Tosun'u makamında ziyaret edip tebrik ve hayırlı olsun dileklerini ileten Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal, bir ilin, bir ilçenin veya bir beldenin gelişmesinde en büyük katkının belediyelerin yaptığı hizmetler olduğunu söyledi. Anmal, "Çalışkan Belde Belediye Başkanı Tosun'un yapacağı girişim ve hizmetlerle hem belde gelişecek hem de belde halkı layık olduğu hizmetleri almanın sevincini yaşayacaktır. Biz sivil toplum örgütü olarak halkın ve kamunun yararına olan her şeyi desteklemekle birlikte gerek sosyal gerekse istihdam alanlarında kolaylaştırma yolunda Tosun'a desteklerimizi esirgemeyeceğiz. Bu anlamda Çalışkan Belde Belediye Başkanımız Nadir Tosun'u bir kez daha tebrik eder görevinde üstün başarılar dileriz" dedi.

Çalışkan Belde Belediye Başkanı Nadir Tosun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Anmal ve üyelerine teşekkür etti.

Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.