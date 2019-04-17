Sağlık-Sen'den Hilal Belediye Başkanı Benek'e tebrik ziyareti

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabgatullah Anmal ve sendika üyeleri, 31 Mart yerel seçimlerinde Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Belde Belediye Başkanı seçilen Cafer Benek'i makamında ziyaret edip tebrik etti.

Benek'i tebrik etmek için kendisini ziyaret ettiklerini belirten Anmal, Cafer Benek'in daha önce geliştirdiği ama hayata geçiremediği projeleri yeni dönemde hayata geçirerek Hilal'i daha da yaşanılır bir hale getireceğini söyledi. Anmal, "Bölge çok zorlu bir coğrafyada ve bu zorlu coğrafyada görev yapmak çok zor. Bu görev eğer belediyecilik hizmetleri ise bu bir kat daha zorlu hale geliyor. Çünkü halkı memnun etmek ve hizmetleri en iyi şekilde halka sunmak gerekiyor. Bu anlamda başkanımızın işi biraz zor çünkü insanlar hizmeti gördü bundan dolayı da halkın beklentisi daha fazla hizmet yapılmasıdır. Bu anlamda yeni Belediye Başkanımız Cafer Benek'i Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı olarak tebrik eder, görevlerinde de üstün başarılar dileriz" dedi.

Anmal ve beraberindekilerin yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hilal Belediye Başkanı Cafer Benek ise, kendilerini bu göreve layık gören halka layık olmaya çalışacaklarını söyledi. Benek, "Halkın layık olduğu hizmeti sunmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. İşimizin zor olduğunu biliyoruz ama Hilal halkı da hizmetlerin en iyisini hakkediyor. Bizlerde bu doğrultuda hizmet edip halkın bize güvenini boşa çıkarmamaya çalışacağız" diye konuştu.

Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.