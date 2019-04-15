Sağlık-Sen'den Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek'e ziyaret

31 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti'den Uludere Belediye Başkanı seçilen Sait Ürek'i makamında ziyaret edip tebrik eden Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Anmal; uzun zamandır bölgenin gerek terör gerekse diğer sebeplerden dolayı hizmetten yoksun bırakıldığını söyledi. Anmal, "Bir kaç yıldır hükümet tarafından atanan kayyumlar vasıtası ile bölge halkı adeta yerel hizmeti yeni gördü bu nedenle kayyumların başlattığı projeler ve buna bağlı çeşitli projeler geliştirerek halka hizmetin sunulmasında belediye başkanı seçilen başkanlarımıza başarılar dileriz" dedi.

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ise Sağlık-Sen Şırnak ve Uludere yöneticilerin ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini ifade ederek belediye olarak sivil toplum örgütlerinin öneri ve desteklerine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Ürek, "Memur-Sen ailesinin önerileri bizler için önemlidir. Bölgemiz yerel hizmetten yoksun kalmıştır. Uludere halkına yerel hizmet konusunda iyi hizmetler sunmamız gerekiyor. İlçenin en temel sorunlarından biri içme suyu sorunudur. İlk iş olarak bu sorunu çözerek çalışmalarımıza başlayıp akabinde de ilçenin sosyal, sportif, kültürel ve tanıtımı açısından projeleri üretip hayata geçirerek ilçemizi modern bir ilçe konumuna getirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Anmal'ın Uludere ziyaretine Şırnak Şube Başkan yardımcıları Sefer Göktaş ve Selim Taşar, Uludere İlçe Temsilcisi Tarık Babat, Uludere Devlet hastanesi İşyeri temsilcisi Ümit Ürek ve Sağlık-Sen Uludere ilçe yöneticileri ile sağlıkçılar eşlik etti.