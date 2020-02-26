Sakine öğretmenin başarı hikayesi

Aslen Gaziantepli olan 3 çocuk annesi Sakine Çakır, okula gitmeden ders kitapları ile çalışarak hayalindeki mesleğine kavuştu. İlkokul, ortaokul ve liseyi dışarıdan tamamlayan Çakır, 40 yaşında üniversitede okul öncesi eğitim bölümünü kazanarak hayaline bir adım daha yaklaştı. Üniversiteyi bitirdikten sonra KPSS'ye giren ve 80 puan alan Çakır, 47 yaşında da Şırnak'ın Silopi ilçesi Şehit Şenay Aybüke Yalçın Anaokulunda öğretmen olarak atandı.

8 çocuklu bir ailenin en büyüğü olarak 1970'de Gaziantep'te dünyaya geldiğini belirten Çakır, ilkokul 3'üncü sınıftayken babasının işleri nedeniyle Karacurun köyünden Karkamış ilçe merkezine taşındıkları için kardeşlerine bakması gerektiğinden okula bir daha kaydı yapılmadığını söyledi. 16 yaşında geldiğinde ailesinin isteği üzerine kuzeniyle evlendirilen Sakine Çakır, 17 yaşında anne olmasına rağmen okumanın içinde ukde kaldığını ve bu yüzden azmederek sonuna kadar okuduğunu belirtti. Eşine okulu dışarıdan bitirmek istediği düşüncesini paylaştıktan sonra azmiyle ilkokulu, ortaokulu ve liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi de kazanarak 'Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği'nden mezun olan Çakır KPSS'de 80.34 puan alarak öğretmen oldu.

“Eşimin desteğiyle ilkokul ve ortaokulu dışarıdan bitirdim”

Sakine Çakır konuşmalarına şöyle devam etti:

"İlçeye taşınınca kardeşlerim okula başladı ama bana 'bu sene, şu sene' diye söz verilirken 'Artık büyüdün. Okula nasıl gideceksin' denildi. Eşimin desteğiyle ilkokul ve ortaokulu dışarıdan bitirdim. Sıra liseye gelmişti ama sonuçta 2 kız bir erkek çocuk annesi olarak ders çalışmak da zordu. Eşim ısrar edince liseye başladım ve diplomamı almayı başardım. Düz lise diploması olduğundan işime yaramıyordu. Dışarıdan mesleki dersleri telafi ederek Kız Meslek Lisesi'nde Çocuk Gelişimi mezunu olunabileceğini öğrendi ve bu şekilde diploma aldım. 2 yıl ücretli olarak okul öncesi öğretmenliği yaptım. Üniversite sınavına hazırlandım. İlk yıl 303 puan aldım. İstediğim üniversite 305 puanla alımı kapattı. Vazgeçemezdim. İkinci yıl tekrar sınava girdim ve 335 puan aldım. 2010'da büyük kızımla üçüncü kez üniversite sınavına girdim. Kızım yaklaşık 500 puan aldı, ben de 380 puan aldım. Eskişehir Açık Öğretim Fakültesi'ni kazandım. 2010'da yerleştiğim üniversiteyi 2013'te bitirdim. 2014'te mezun oldum. KPSS'de önüme 40 yaş engeli çıktı ama iki ay sonra bu engel kaldırıldı. Çocuklarımla ilgilenirken, KPSS'ye hazırlanıyordum. İlk denemem olmadı ama başarının ne yaşı, ne zamanı ve ne de sonu olduğunu düşünüyordum. Gücüm yettiği kadar gitmek istiyorum. Son sınavla başardım, 80.34 puanla yerleştim. Ne dershane, ne öğretmen gördüm. Sadece kitaplarım vardı. Kendime harcayacağım zamanı kitaplara harcıyordum. Ailem 'Gaziantep dışına çıkamazsın' dedi. Tercihlerimin hepsi Gaziantep ve köyleriydi. Bu şekilde tercihlerimizi yaptık. Silopi geldi. Ailem 'Silopi'ye nasıl gideceksin?' dedi. Evrakları teslim edeceğim, eşim hâlâ, 'Gel, burada özel okul açalım, patronu ol' dedi. Okulu parası olan herkes açabilir ama ben başarmıştım. Zor bir süreçten geçmiştim ve KPSS sürecini aşmıştım. 'Gitsin, bir ay sonra gelir' dediler. Silopi'de üçüncü yılım. Güzel bir ortamım var. Mutluyum ve başardım."