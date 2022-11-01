Sarıgül, Şırnak Cezaevi önünde 'af' çağrısında bulundu

TDP Genel Başkanı Sarıgül, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Programı çerçevesinde Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde açıklamada bulunan Sarıgül, “af” çağrısı yaptı.

Çağrısının siyasi olmadığını, vicdani olduğunu belirten Sarıgül, “Şu an da cezaevlerin kapasitesi 275 bin yatak kapasiteli. Şu an da bu kapasitenin üzerinde birçok mahkum ne yazık ki, 20 kişilik koğuşlarda kalmak zorunda kalıyorlar. Pandemi nedeniyle hızlı yargılamalar oldu. Bu yargılamalarda gözden kaçan bazen konular oldu. Şırnak Cezaevinden tüm yurttaşlara, siyasi partililere sesleniyorum; TDP olarak af çağrımız siyasi bir talep değil, tamamen vicdani bir taleptir” dedi.

“Kamyon, tır, taksi şoförlerimizden 2, 5 milyonu çeşitli nedenlerle ehliyetleri alındı ve bu nedenli direksiyona geçemiyorlar" diyen Sarıgül, "Bunları direksiyonlarıyla buluşturmak lazım. Şu an cezaevlerinde doğum yapan binlerce çocuğumuz var. Daha onlar hayatta ne yazık ki buluşamadılar. Anneleri, babaları cezaevlerinde bulunan birçok çocuğumuz var. Annelerine babalarına ne yazık ki kavuşamadılar. O nedenle anneler için affet Türkiye'm, babalar için affet Türkiye'm. Çocuklar için affet Türkiye'm. Bu mahkumlarımız cezaevlerinden çıktıktan sonra bizim devletimiz şefkatli bir devlettir. Merhametli devlettir" diye konuştu.

Bizim devletimiz nasıl 6,5 milyon mülteciye kollarını açtıysa, cezaevlerinden çıkacak olan mahkûmların da hayatla buluşturmak için onlara ekonomik, psikolojik destek verilmesi gerektiğini belirten Sarıgül, "Onlara iş olanaklarını mutlaka sağlamamız lazım. Toplumsal barış için, kardeşlik hukuku için annelerin babaların evlatlarına kavuşması için, çocukların anne ve babalarına kavuşması için affet Türkiye'm, affet Türkiye'm. Bu konuda bütün siyasi parti genel başkanlarına çağrıda bulunuyorum. Af talebimiz siyasi bir talep değil, tamamıyla vicdani bir taleptir. Affın kime yarayacağı, kime ne kadar oy getireceği bu bizim gündemimizde kesinlikle yok. Affa vicdani bir mesele olarak bakıyoruz. Türkiye Değişim Partisi toprağına bağlı olan, bayrağına, ulusal birlikten asla taviz vermeyen bir siyasi partidir. Şırnak'ta 62. Cezaevinin önündeyiz. Çocukların anne ve babalarına kavuşması için affet Türkiye'm, affet Türkiye'm” ifadelerinde bulundu.

Sarıgül, basın açıklamasının ardından beraberindeki heyet ile birlikte Cizre ilçesine geçti.