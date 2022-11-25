Şehadetlerinin 23. yıl dönümünde dualarla anıldılar

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, 1999 yılında vatani görevlerini yapmak için Cizre'den yola çıkan ve Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan trafik kazasında şehit olan 11 askerin aileleri ile evlerinde görüşüp şehitler için dua okudu.

1999 yılında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Cizreli asker adaylarını taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonu yaşanan trafik kazasında 11 asker şehit olmuş, 33 asker de yaralanmıştı. Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, 23 yıl önce Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde içinde bulundukları otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden Haşim Sekin, M. Emin Çayıldak, Ramazan Malgaz, Rıdvan Bağtır ve Kenan Çağırga'nın ailelerini evlerinde ziyaret etti. Şehit aileleri yakından ilgilenen Demir, şehitleri anıp, ruhları için dua okudu.