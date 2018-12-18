Şehit Güvenlik Korucusu İhsan Öter'in ismi köy okuluna verildi

Şehit Güvenlik Korucusu İhsan Öter'in ismi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki köyünde yaşatılacak.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 13 Ekim 2016 yılında arazide arama tarama faaliyeti yürüten askeri time PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Güvenlik Korucusu İhsan Öter'in ismi köy okuluna verildi. Mutluca köyünde ikamet eden şehidin ailesine anlamlı ziyaret gerçekleştiren heyet köylülerle beraber şehit isminin verildiği okul önünde terör örgütü kınandı. İlçe kaymakamı aynı zamanda Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Atakan, Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya, İlçe Müftüsü Eyüp Bucan Mutluca köyüne gelerek şehidin ailesini ziyaret etti. Burada şehit güvenlik korucusu İhsan Öter'in isminin verildiği köy okulu bahçesinde dualar edildi. Öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve kitap hediye edildi.

Kaymakam Pendik hayata geçirilen projeler hakkında öğrencilere bilgiler verdikten sonra bir konuşma yaptı. Pendik, “Şehidimizin ruhu şad olsun mekanı cennet olsun aziz milletimiz terör örgütlerine karşı her zaman dik durmuştur. Şehidimizin ismi kendi köyündeki okulda ömür boyu yaşatılacak. Tüm şehitlerimiz kalbimizde yaşıyorlar. Bu gün köylerimizdeki okullarda dolaşıp öğrencilerimizin derslerinde daha başarılı olmaları için kitap dağıtımını devam ettirdik. İnşallah terör örgütüne milletçe dur diyeceğiz. Her zaman dur dediğimiz gibi. Devletimiz PKK'lı teröristlerin sonuncusunu yok edene kadar kararlı mücadelesini sürdürecektir. Vatan toprağı uğruna şehit olan tüm vatandaşlarımızın mekanları cennet olsun” dedi.