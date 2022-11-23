Şehit öğretmen Ayşegül Alkan için 709 okulda Yasin-i Şerif okundu

Suriye'nin kuzeyinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca yapılan roketli saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayşegül Alkan için Şırnak'ta 709 okulda anma töreni düzenlendi. Okullarda Ayşegül Alkan ve tüm şehitler için Yasin-i Şerif okundu.

Şırnak Şükrü Geliş İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen anma etkinliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehit Ayşegül Alkan ve tüm şehitler için Yasin-i Şerif okunarak dua edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik, il genelinde 709 okulda şehit öğretmen Alkan için anma töreni düzenlediklerini belirterek, “Şehitlerimiz adına yaptığımız bir etkinlikle bütün okullarda öğretmen ve öğrencilerimizin katılımıyla başta şehit olan Ayşegül Alkan öğretmenimiz ve tüm şehitlerimizi andık. Eğitimciler toplumun değeridir. Eğitim demek değer demek, toplumun lideri demek. Öğretmeni hedef alan terör örgütünü kınıyoruz. Çocuklarımızın terör örgütüne yönlendirilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bütün öğretmenlerimiz alanlarda olacak. Bütün öğretmenlerimiz terör örgütünün yüzünün ne kadar kötü olduğunu ve nasıl bir terör örgütü olduğunu öğrencilerimize ve topluma anlatacak. Öğretmeni hedef almak alçakça bir olaydır. Terör örgütünü kınıyoruz” dedi.

Duaların ardından öğrenci ve öğretmenlere tatlı ikramı yapıldı.