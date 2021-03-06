Şehit polis memuru Şahin Altmış adına kütüphane açıldı

Şırnak'ta 2015 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca polis noktasına düzenlenen bombalı saldırıda şehit edilen polis memuru Şahin Altmış'ın ismi Uludere ilçesi Bulakbaşı İlk ve Ortaokulunda

açılan kütüphaneye verildi.

İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş'ın açılışını gerçekleştirdiği kütüphane Bulakbaşı İlk ve Ortaokuluna kazandırıldı. Açılışın ardından sınıfları gezen Kaymakam Solmaz öğrencilerle sohbet edip hediyeler dağıttı. Kaymakam Solmaz, "Şehit polis memurumuz Şahin Altmış'ın aziz hatırasını bir kez daha yad ediyor ve adına yapılan kütüphanenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Şahin Altmış'ın adı sadece kütüphanede yaşamıyor, Türk milletinin kalbinde de yaşıyor” dedi.