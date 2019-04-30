Şehit ve gazi ailelerinden Bakan Soylu'ya destek

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, şehit ve gazi aileleri olarak her daim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanında olduklarını ve kanlarının son damlasına kadar desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ınİçişleri Bakanlığını emanet ettiği Süleyman Soylu'nun gece, gündüz, kar, tipi, doğu-batı demeden 24 saat dilimini milleti için hizmet vererek ve büyük bir irade ile ülkede terörün belinin kırılmasını sağlayarak huzurun ve barışın simgesi olduğunu belirten Abbas Gündüz, Soylu'nun başta Doğu ve Güneydoğu illerinde terör örgütleri ve yandaşlarına göz açtırmayan titiz çalışmaları sonucu ülkenin dört bir yanına huzur ve umudun yeşermesine neden olduğunu kaydetti. Gündüz, "Asayiş noktasında devlet artık millete güven tesis etmeye başlamıştır. Güzel ülkemin hiç bir şehrinde bölücü hainler artık kurtarılmış bölgeler ilan edemez hale gelmiş ve bu hainlerin tüm inlerine girilerek bertaraf edilmiştir. Sadece terör değil uyuşturucu baronlarından, mafya yapı ve cetelerinden, sosyal medyada bölücülük yapanlara kadar huzuru bozacak her mecrada tüm ekibi ile sahada emek vermektedir. Şehitlerin kanı yerde kalmıyor, şehit aileleri artık huzurlu uyuyor. Devlet babaher yerde artık. Milletle ağlayıp, milletle gülen, kendi güvenliğini, yarınlarını, ailesini hiç düşünmeden, kefeni elinde ülkenin her karış toprağında Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Diyarbakır'a geziyor. Bayramını ailesi ve sevdikleri ile değil 2 bin rakımlı dağlarda görev yapan Mehmetçik ile aynı mevzide geçiriyor" dedi.

"Doğru bildiğini söylemekten asla çekinmiyor"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun doğru bildiğini söylemekten asla çekinmeyen bir devlet adamı olduğunu belirten Abbas Gündüz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Devlete meydan okuma girişiminde bulunan siyasi hainlere haddini bildirerek adalete teslim edip, PKK terör örgütüne kaynak aktaran belediye başkanlarını görevden alarak, bölge halkına hizmet sunan devletin şefkatli elini uzatan, kucaklaşan kayyumlar atadı. Gittiği her yerde büyük ilgi ve sevgi görürken milletin'İşte aradığımız İçişleri Bakanı bulundu'diyerek bağrına bastığı yiğit adam Süleyman Soylu'nun Rabbim yar ve yardımcısı olsun".