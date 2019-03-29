Sendika temsilcilerinden AK Parti adayı Müjde'ye ziyaret

Sağlık-Sen, Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen temsilcileri, AK Parti'den Şırnak'ın Cizre İlçe Belediye Başkan adayı olan Eşref Müjde'yi ziyaret etti.

Memur-Sen Şırnak Şube Başkanı Abdullah Çatı, Sağlık Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal, Genç Memur-Sen İl Başkanı ve İdil İlçe Başkanı Mehmet Selim Tepe, Eğitim Bir-Sen Cizre İlçe Başkanı İrfan Elgün, Eğitim Bir-Sen Silopi İlçe Başkanı Bilal Aksoy ve Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı üyeler, AK Parti Cizre Belediye Başkan adayı Eşref Müjde'yi seçim irtibat bürosunda ziyaret etti.

AK Parti Cizre Belediye Başkan adayı Eşref Müjde'ye desteklerini ileten Memur-Sen Şırnak Şube başkanı Abdullah Çatı, Türkiye'nin istikrarı yakalayabilmesi için önce yönetsel, ardından da ekonomik istikrarın sağlanmasının gerektiğini söyledi. Çatı, "Bu anlamda hem üyesine kamu görevlilerine hem ülkesine karşı hassasiyet taşıyan bir emek hareketiyiz. Bizim hassasiyetimiz, Cizre'mizde istikrarın yakalanması. Yönetsel istikrar olmadan huzur, belediyecilik hizmeti ve ekonomik istikrar olmaz. Yönetsel istikrar olmadan, ülkede yarına ilişkin tereddütler, kaygılar çoğalır, coğrafyada istikrar olmaz. Hassasiyetimiz, Cizre'mizde istikrarın daim olmasıdır. Hassasiyetimiz, Cizre'mizde yönetsel istikrarın huzuru beraberinde getirmesi, şehrimizin terör tuzağından çıkması, üretim ekonomisine geçmesi ve huzurun hakim olmasıdır. Memur-Sen olarak dün olduğu gibi bugün de yarında milli iradenin yanında olduk ve olacağız. Milletin camı ile esnafın kepengi ile kaldırım ve parke taşı ile sorunu olanları unutmadık ve unutmayacağız, unutmayacağız ki yarınlarımıza emin adımlarla yürüyelim" dedi.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal ise Memur-Sen ailesinin mesele ümmet ve millet olunca tarafını milli iradeden yana açıklamaktan hiç bir zaman çekinmediğini söyledi. Anmal, "Bizler Memur-Sen ailesi olarak bu gün AK Parti Cizre Belediye Başkan adayı Eşref Müjde'ye desteklerimizi ifade etmek üzere kendilerini ziyaret ettik. Memur-Sen ailesi olarak kendilerine başarılar diliyoruz" diye konuştu.

AK Parti Cizre Belediye Başkan adayı Eşref Müjde ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sendika temsilcilerine teşekkür etti.