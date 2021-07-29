Şenlik havasında belediye hizmet binası açıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Belde Belediyesi, 1973'ten sonra ilk defa yeni hizmet binasına kavuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İller Bankasının katkılarıyla 4,5 dönüm üzerinde yapılan yeni Uludere ilçesine bağlı Hilal Belde Belediyesi, 1973'ten sonra ilk defa yeni hizmet binasına kavuştu. Belediye hizmet binasına toplamda 1 milyon 700 bin lira harcanarak, 1 yıllık yapım çalışmalarının ardından Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Milletvekili Rızgin Birlik, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Tümen Komutanı İdris Acartürk, Uludere, Uludere Emniyet Amiri İzzettin Engin, Uludere Merkez Komutanı Alper Yılmaz, ve vatandaşların katılımıyla hizmete girmek için açılışı yapıldı.

Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek, 1 yıldır yapımı devam eden hizmet binasının bu gün itibarı ile hizmete açıldığını belirterek 1973 yılından beri ilk defa yeni hizmet binası yapıldığını, 1 milyon 700 bin lira harcadıklarını aktardır. Başkan Benek, katkılarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankasına teşekkür etti.