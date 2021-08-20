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Şenoba Bekediyesinden yeni yerleşim yerlerine içme suyu şebekesi

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediyesi, yeni yapılaşmanın olduğu mahallelere içme suyu şebekesi döşüyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediyesi, yeni yapılaşmanın olduğu mahallelere içme suyu şebekesi döşüyor.


Belediyeye bağlı Fen işleri ekipleri yeni yapılaşmaların bulunduğu bölgelerde içme suyu arzının sağlanması amacıyla yeni şebeke döşeme çalışmalarına başladı. Şenoba Beldesi Taş Altı Mahallesi'nde yeni yapılaşmanın olduğu bölgede yürütülen şebeke döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, "Yeni yapılaşma olan bölgelerde kesintisiz ve sağlıklı içme suyu almasını sağlayacağız. Beldemizin genelinde altyapı, içme suyu ve diğer hizmetlerin eksiksiz yürütülmesi için tüm detayları eksiksiz yerine getiriyoruz" dedi.

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