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Şenoba Belde Belediye Başkanı Babat'tan eğitime destek

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, öğrencilere sınav için nakdi destekte bulundu.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, öğrencilere sınav için nakdi destekte bulundu.


Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, belde de ikamet eden, üniversiteye hazırlık öğrencilerine sınav için ulaşım, yeme ve içme için 500 TL eğitim yardımı yapıldı. Öte yandan, nakdi yardımın yanı sıra, sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlerde de öğrencilere destek veren, staj imkanı sağlayan belediye, bugüne kadar sınava hazırlanan tüm öğrencilerin ulaşım, yeme ve içme masraflarını da karşıladığı bildirildi.

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