Şenoba Belde Belediyesi depremzedelere kucak açtı

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem sonrası evlerini terk eden depremzede aileler, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesine yerleşti.

Kahraman merkezli deprem sonrası evlerinden olan yüzlerce aile, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesine yerleşti. Belediye Başkanı Alihan Babat, ilçeye gelen depremzede ailelere 2 aylık gıda yardımının yanı sıra, kira ücretlerini de karşılıyor. Başkan Babat, Uludere ilçe genelinde kalacak olan ailelerden kira isteyen olursa belediye olarak kendilerinin karşılayacağını söyledi. Başkan Babat, "Depremden bir gün sonra valimizin himayelerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gitmiştik, 8 gün kaldıktan sonra tekrar döndük ilçemiz ve beldemize gelen depremzede ailelerimize kapılarımızı açtık. Burada 2 aylık gıda yarımlarını yapıyoruz. Ayrıca kira ücretlerini de karşılıyoruz. Uludereli halkımız zaten kira almıyor ama alan olursa da biz belediye olarak karşılayacağız" dedi.