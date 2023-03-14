Şenoba beldesinde çamurlu yol tarihe karışıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki bütün yollar parke taşlarıyla döşeniyor. Belediye Başkanı Alihan Babat, büyükşehirde olan hizmetleri vatandaşa götürüyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba belediyesinde AK Partili Belediye Başkanı Alihan Babat, yaptığı hizmetler her geçen gün katlanarak devam ediyor. Belde genelindeki bütün cadde ve ara sokaklar başta olmak üzere patika yollar dahi parke taşıyla döşeniyor.

Başkan Babat, beldede çamurlu yollar tarihe karışıyor diyerek, "Seçimi kazanır kazanmaz buraya geldiğim günden beri çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Beldemizdeki bütün alanların parke taşlarını yapıyoruz. İnşallah beldemizde çamurlu yollar kalmayacak ve her geçen gün beldemiz daha güzel bir yer haline gelecektir" ifadelerinde bulundu.