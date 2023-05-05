Şenoba beldesinde köy yolları açılıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki Onbudak köy yolu ulaşıma açılıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenonba beldesindeki Onbudak köy yolunun ulaşıma açılması için belediye ekiplerinin günlerdir çalışmaları devam ediyor. AK Partili Belediye Başkanı Alihan Babat'ın talimatıyla yeni köy yolları ve topraklı yollar ulaşıma açılıyor. Baharın gelişiyle beraber köylerine dönen vatandaşların yollarını açtıklarını belirten Başkan Babat, "Çalışmalarımız devam edecek. İleriki dönemlerde yaylaların yollarını açacağız. Her daim halkımızın hizmetindeyiz" dedi.