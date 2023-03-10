Şenoba beldesinde vatandaşa 10 bin meyve fidanı hibe edildi

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde vatandaşlara 10 bin meyve fidanı ücretsiz dağıtıldı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, yaptığı hizmetlerle takdir topluyor. Belde genelinde birçok ilke imza atarak sosyal belediyecilik şiarıyla hizmetlerine her gün yenisini ekliyor. Son olarak yüzde yüz hibeli ilk etapta 6 bin 100 adet meyve fidanı dağıtımı yaptı. Vatandaşın yoğun talebi olunca 4 bin meyve fidanı da siparişini verdi. Belediye Başkanı Babat ve Uludere Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, belediye binası bahçesinde fidan dağıtım törenine katıldı.

Yüzlerce vatandaşa fidan dağıtan Başkan Babat, aynı zamanda belediye genelinde her yıl olduğu gibi bu yılda küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için çoban tutarak maaşlarını vereceklerini söyledi. Başkan Babat, "Genellikle bütün Şırnak bölgesinde tarıma ihtiyaç var ama özellikle Uludere ve bölgesinde tarım ve hayvancılık faaliyetleri daha çok. Nusaybin ve Mardin gibi düz arazilerimiz yok. Son olarak çiftçilerimiz için tarımı arttırmak için 6 bin 100 adet fidan alımına geçtik. Bugün dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca beldemizde hayvancılık faaliyetleri çok. Bu yüzden yayla yollarını açmaya çalışacağız, ayrıca bütün sürülerin çobanlarını maaşa bağlayacağız" dedi.

Kaymakam Rıdvan Doğan ise ilçe tarım müdürlüğünün ve Şenoba belediyesinin himayelerinde 6 bin 100 adet fidanı ücretsiz dağıtacaklarını ifade etti. Tüketimden çok üretime geçilmesi gerektiğini aktaran Kaymakam Doğan, "Çiftçilerimizin faydalanması için çok güzel bir uygulama başkanımıza çok teşekkür ederim'' diye konuştu.

Uludere Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat İnan, "Belediye Başkanımız Alihan Babat Beyefendi ile beraber ortaklaşa yürüttüğümüz projeyle fidan dağıtımı yaptık. İnşallah ikinci bir etapta 4 bin adet siparişi daha verdik" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Savaş Babat da, "Başkanımız çok etik davranarak 10 çeşitten oluşan meyve fidanını aldı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket etti. adil bir şekilde ücretsiz dağıtım yaptı. Allah hayırlarını kabul etsin" şeklinde konuştu.