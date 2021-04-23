Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat koltuğunu bir günlüğüne devretti

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ak Partili Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne ilkokul öğrencisine devretti.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmen, öğrencileri, mahalle muhtarı Serdar Bulut ve iş insanı Zübeyir Mehmet Babat ile birlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ak Partili Belediye Başkanı Alihan Babat'ı makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Babat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle makam koltuğunu bir günlüğüne ortaokul öğrencisi Selcan Beril'e devretti. Makama geçen Selcan Berik, belde içinde eğitime destek olarak yapılması istediği projelerden söz etti.

Belediye Başkanı Alihan Babat, bir günlük belediye başkanı olan Selcan Berik'in taleplerini not aldı. Başkan Babat, “Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızın da özellikle eğitim konusunda desteğimizi hiç bir zaman eksik etmiyoruz ve etmeyeceğiz de, çünkü bizleri geleceğe taşıyacak onlardır, onlara verdiğimiz destek geleceğe yaptığımız en doğru ve verimli yatırımdır” dedi.

Daha sonra öğrencilerle günün anlam ve önemiyle ilgili kısa bir sohbet gerçekleştiren Başkan Babat, ziyarete gelen öğrencilere hediyeler verdi.