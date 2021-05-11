Şenoba Belediyesi, hayvancılığın gelişmesi için yaylalara yol yapıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı AK Partili Şenoba Belde Belediyesi ekiplerince 5 yaylaya yol yapım çalışması başlatıldı.

AK Partili Şenoba Belediyesi, hayvancılığın gelişmesi ve arttırılması ve yaylalara ulaşımın kolaylaşması için 5 yaylaya yol yapım çalışması başlattı. Sırge, Mehrina, Kırmızı, Hanke ve Çukur yayla yollarının açılması için belediyeye ait 1 adet JCB ve 2 adet ekskavatör aralıksız çalışıyor.

Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, hem beldelerinin hem de bölgenin geçim kaynağı hayvancılık olan vatandaşların yaylalara rahat gidip gelmeleri için yol yapım çalışmalarına başladıklarını söyledi. Babat, "5 yaylamıza birden yol yapım çalışmaları başlattık. Bu yayla yolları bölgemiz için çok önemli, çünkü vatandaşlarımızın çoğu yayla hayvancılığı ve çiftçiliği için geçimlerini sağlıyor. Bölgemizde hayvancığın ve çiftçiliğin artması ve gelişmesi adına tüm hizmetlerimize devam edeceğiz. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.