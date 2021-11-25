Şenoba belediyesi kaza yapan araçların yardımına koşmaya devam ediyor

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba belde belediye ekipleri kaza yapan araçların yardımına koşmaya devam ediyor. Virajı alamayarak yolan çıkan bir tır belediye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı.

İran'dan gelip İskenderun'a giden 30 tonluk pvc hammaddesi yüklü Ramazan Kut yönetimindeki 46 NU 613 Mercedes axor marka tır Uludere'nin Şenoba beldesi çıkışındaki keskin virajda yoldan çıktı. Yoldan geçenler şoför Ramazan Kut'un Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat'a ulaşmasını söyledi. Bunun üzerine şoför Ramazan Kut, Belediye Başkanı Alihan Babat'a ulaşarak yardım istedi. Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, belediye kepçe ve çalışma ekibini tırı çıkarmak için olay yerine gönderdi. Ekiplerin uğraşları sonucunda tır bulunduğu yerden çıkarıldı. Tır şoförü Belediye Başkanı Alihan Babat ve ekiplerine teşekkür etti.