İhlas Haber Ajansı

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Şenoba Belediyesinden belde içine istinat duvarlarının ardından parke taşı döşeme çalışmaları

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba belde belediyesi yapılan istinat duvarlarının ardından parke taşı döşemelerine başladı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba belde belediyesi yapılan istinat duvarlarının ardından parke taşı döşemelerine başladı.


Parke taşı döşemelerine Şenoba'nın Gazi Mahallesi mezarlığa giden yoldan başlandı. Ak Partili Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, “Beldemizde yaptığımız istinat duvarlarının ardından, yollarımıza parke taşı döşeme çalışmalarına başladık. Halkımıza hizmetlerimiz duraksamadan devam edecek” dedi.

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