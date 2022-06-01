Şenoba Belediyesi'nden parke döşeme çalışması

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde yol yapım, kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarına başladı.

Belde belediyesi ekipleri, planlanan program çevresinde çalışmalara Başkaya ve Grikan Mahallesi'nden başladı. Belediye Başkanı Alihan Babat'ın talimatıyla daha yaşanılabilir bir belde için çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekipler, beldedeki tüm yollara parke taşı döşeyeceği bildirildi. Başkan Babat, “Yıpranmış ve alt yapısı bozulmuş olan yollarımızı hızlı bir şekilde yeniliyoruz. Güzel bir Şenoba inşa etmek için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ekiplerimizin çalışmalarını sabırla bekleyen Şenoba halkına teşekkür ederiz" dedi.