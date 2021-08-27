İhlas Haber Ajansı

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Şenoba Belediyesinden yol yapım çalışmaları

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba belde belediyesine bağlı ekipler eski yerleşim alanı olan bölgede arazisi olan vatandaşların sadece bağ bahçe olarak kullandıkları Doğan köyüne kolay ulaşım sağlanması için yeni yol yaptı.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba belde belediyesine bağlı ekipler eski yerleşim alanı olan bölgede arazisi olan vatandaşların sadece bağ bahçe olarak kullandıkları Doğan köyüne kolay ulaşım sağlanması için yeni yol yaptı.


AK Partili Şenoba Belediyesine bağlı ekipler Doğan köyü yolu üzerinde yaklaşık 15 gündür sürdürdükleri çalışmanın sonuna geldi ve halkın kullanımına hazır hale getirdi. Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, “Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bölgemizde halkımızın ekonomik refahımı arttırmak için gidilmeyen her bölgeye yol götürüyoruz ve götürmeye devam edeceğiz” dedi.

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