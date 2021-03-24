Şenoba'da altyapı çalışmaları sürüyor

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı AK Partili Şenoba Belde Belediyesi, bölgede kanalizasyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Şenoba'da bulunan Cumhuriyet Mahallesi ana ve ara sokaklarda kanalizasyon çalışmaları sürüyor. İş makinelerinin girmediği yerlerde işçiler, kazma ve kürek yardımı ile çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, göreve geldikleri günden bu yana beldedeki sorunları çözme gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Babat, "Beldemizde nerede bir sorun, bir problem varsa oraya gidip halletmek için uğraşıyoruz. Belde halkımızı, hizmet konusunda memnun ediyoruz. Beldemize hizmette sınır tanımıyoruz. Kanalizasyon çalışmalarımız sonucunda da Cumhuriyet Mahallesinde altyapı sorunu ortadan kalkmış olacak" dedi.